Freitag, der 21. Juni hat in diesem Jahr so einiges zu bieten. Für viele wird es ein Brückentag werden, um direkt vom Feiertag an Fronleichnam in das darauffolgende Wochenende zu kommen.



Für alle Menschen steht der kalendarische Anfang des Sommers 2019 an und für einige wird es richtig heiß, egal wie auch das Wetter wird. Warum? Der dreifache Hexensabbat steht just an besagtem Freitag an. Ein Tag, der die Handelsteilnehmer an den weltweiten Börsen in Atem hält und durchaus Trading-Chancen bietet. Welche das sind und wie Anleger sich diese zunutze machen könnten, erfahren Sie im spannenden Interview mit dem ehemaligen Portfoliomanager André Stagge.