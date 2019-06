Der Dax gibt etwas nach, trotzdem ist der Trend im traditionell schwachen Börsenmonat Juni bislang positiv. Die Papiere von Infineon geraten unter Druck.

Der Dax ist am Freitagmorgen mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Am Morgen notierte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent schwächer bei 12.135 Punkten. Am Donnerstag hatte er noch 0,4 Prozent auf 12.169 Zähler zugelegt.

Trotzdem ist der Trend im traditionell schwachen Börsenmonat Juni bislang positiv. Seit Monatsanfang legte der Dax bislang mehr als 400 Punkte zu, sodass zuletzt die Marke von 12.200 Punkten wieder in den Blick geraten war.

Die Aufwärtsbewegung ist nach Ansicht von Experten vor allem auf die Erwartungen auf eine gelockerten Zinspolitik der US-Notenbank Fed zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund sind die Daten zur US-Industrieproduktion wichtig, von der sich Anleger Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Fed erhoffen, bei der in der kommenden Woche der nächste Zinsentscheid ansteht.

Die Terminmärkte preisen für diese Sitzung die Wahrscheinlichkeit auf eine Leitzinssenkung mit gut 30 Prozent ein, für die nächste Sitzung am 31. Juli sind es schon 80 Prozent. Weil viele Anleger mittlerweile fest mit der Hilfe der Fed rechnen, bleiben die Aktienkurse trotz der schwachen Konjunkturaussichten stark. Allerdings gibt es auch Analysten, nach deren Ansicht die Märkte mit ihren Erwartungen überziehen.

Daneben hält der Zollkonflikt zwischen den USA und China die Märkte in Atem. "Die Stimmung bezüglich der Handelsgespräche ist allgemein gedämpft", sagte Matt Lloyd von Advisors Asset Management. Anleger sind sich weiter uneinig darüber, ob ...

