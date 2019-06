DGAP Veröffentlichung von Finanzberichten: DO & CO Aktiengesellschaft /

DO & CO Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines

Finanzberichtes



2019-06-14 / 09:01

Hiermit gibt die DO & CO Aktiengesellschaft bekannt, dass der

Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar

ist:



Bericht: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG Deutsch:

http://www.doco.com/Portals/8/berichte/jahres-und-quartalsberichte/de/q4_201

8.pdf Englisch:

http://www.doco.com/Portals/8/berichte/jahres-und-quartalsberichte/en/q4_201

8.pdf



Sprache: Deutsch

Unternehmen: DO & CO Aktiengesellschaft

Stephansplatz 12

1010 Wien

Österreich

Internet: www.doco.com



