Stark regulierte und politiknahe Märkte sind nicht mein Ding. Will man dennoch in die Energiebranche investieren, gibt es in Deutschland und den meisten Industrienationen daran fast kein Vorbeikommen. Es gibt allerdings Möglichkeiten, indirekt zu profitieren. Das Energiegeschäft: Ein politischer Markt Dass die Versorgung von Bürgern mit Energie ein strategisches und damit auch ein politisches Geschäft ist, ist verständlich. Der Staat hat das Ziel, eine gewisse Grundversorgung zu sichern. Mir gefällt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...