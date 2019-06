BERLIN (Dow Jones)--Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, hat Steuererleichterungen für Verkäufer von Bauland und für Vermieter gefordert, um den Wohnungsbau und das Wohnungsangebot zu steigern. "Baulandaktivierung ist das A und O. Doch viele Landwirte verkaufen keine Grundstücke, weil sie den Erlös komplett versteuern müssen", sagte Landsberg der Rheinischen Post. "Hier könnte man ansetzen: Wer Bauland verkauft, wird steuerlich begünstigt, indem etwa der Erlös nicht mehr dem Betriebsvermögen zugerechnet wird."

Auch Vermieter, die bei der Miete unter dem Mietspiegel bleiben, solle man steuerlich begünstigen, forderte Landsberg weiter. "Für die Mieteinnahmen könnte die Einkommensteuer entfallen", sagte er anlässlich des Deutschen Mietertags.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt forderte unterdessen eine "Wohngarantie". Dazu gehörten die Schaffung von jährlich 100.000 dauerhaft bezahlbaren Wohnungen, ein Sofortprogramm zum Ausbau von 100.000 Dächern und Häusern sowie rechtssichere regionale Mietobergrenzen, sagte sie dem Blatt. Bei dem Mietertag in Köln wird sich am Mittag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Rede zur Baupolitik positionieren.

