Vorstandschef Markus Braun hat sich in einem Interview am Donnerstag zuversichtlich zur weiteren Geschäftsentwicklung von Wirecard geäußert. Auch die künftige Strategie hinsichtlich Übernahmen und die Compliance-Vorwürfe der Financial Times kamen dabei zur Sprache. Die Wirecard-Aktie reagiert im durchwachsenen Gesamtmarkt jedoch zunächst nur moderat.

