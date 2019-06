Die Investmentbank Oddo BHF hat ABB von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 19 auf 18 Franken gesenkt. Wegen schwächerer Marktbedingungen habe er seine Schätzungen für den Schweizer Industrie- und Automatisierungskonzern reduziert, schrieb Analyst Alfred Glaser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Abstufung der Aktie begründete er außerdem mit Risiken in Zeiten der Neuaufstellung, die der Konzern gerade durchmache. Die Papiere machten außerdem einen teuren Eindruck./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2019 / 08:16 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / 08:17 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012221716