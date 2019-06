Drahtlos-Technologien bilden das Rückgrat unserer in rapider Entwicklung begriffenen vernetzten Welt und schieben die Grenzen in Bezug auf die Datenrate, die Reichweite und die Integration immer weiter hinaus. Dementsprechend sind Endausrüstungs-Hersteller auf der Suche nach Lösungen, mit denen einfacher an Designs für das Internet of Things (IoT) herangegangen werden kann.

Mit BAW-Resonatoren (Bulk Acoustic Wave), einer innovativen Technologie von Texas Instruments, ist hinsichtlich des Integrationsgrads ein weiterer Schritt nach vorn möglich, denn damit lassen sich die weltweit ersten ohne Quarz auskommenden Simple-Link Wireless-Mikrocontroller herstellen.

Wireless-MCUs bilden die Bausteine des IoT

Der Begriff Internet of Things deckt sämtliche Konnektivitäts-Aspekte ab - von der auf maschinellem Lernen beruhenden Prozessautomatisierung in Automobilfabriken bis zur Fernsteuerung eines Toasters. Die Bezeichnung ist sogar ziemlich treffend, denn unter IoT-fähigen Produkten versteht man in vielen Fällen eine Ansammlung von "Dingen", die sich irgendwo in einem breiten Spektrum befindet, das von dem, was für den nächsten Autonomiegrad benötigt wird (Stichwort: Künstliche Intelligenz) bis zu Dingen reicht, die das Leben erleichtern (eben der besagte Toaster). Unstrittig ist, dass der Vernetzungsbedarf allgegenwärtig und unstillbar ist und nahezu unmerklich die Art und Weise revolutioniert, wie wir Problembeschreibungen und ihre Lösungen konstruieren. Die Diskussion darüber, welche Macht den Daten innewohnt und wie wir die Erkenntnisse, die wir aus diesen Daten gewinnen, zum Erzielen einer höheren Lebensqualität nutzen können, wäre ohne das IoT nicht möglich.

Die zentrale Technologie für diese vernetzten Produkte sind die Wireless-MCUs, die einen Brückenschlag zwischen traditionellen unabhängigen Sensorknoten (zum Beispiel einer Türsprechanlage oder einem Schloss) und dem Internet bilden. Die hochintegrierten Wireless-MCUs der Simple-Link-Familie von TI lassen sich auf vielfältige Weise zur Vernetzung von Sensorknoten einsetzen, denn sie halten ein breites Angebot an drahtlosen Konnektivitäts-Optionen bereit, die von proprietären Lösungen für große Übertragungsdistanzen bis zu standardbasierten Protokollen wie Bluetooth Low Energy, Zigbee, Thread und Wi-Fi reichen.

Auch wenn diese Drahtlos-Technologien in immer größerem Umfang genutzt werden, wird der Ausbau des IoT nach wie vor von zahlreichen Faktoren gebremst. Hier sind eine längere Markteinführungszeit, Mehrkosten und größere Produktabmessungen (bedingt durch die vermehrte Designkomplexität, die drahtlose Technologien mit sich bringen) zu nennen. Befassen wir uns einmal mit einigen dieser Probleme und untersuchen außerdem, wie sich diese Schwierigkeiten mithilfe der quarzlosen MCUs auf Basis der BAW-Technologie von TI bewältigen lassen.

Einfacheres IoT-Design ohne Performance-Abstriche

Die BAW-Technologie von TI ist der entscheidende Wegbereiter für chipintegrierte, MEMS-basierte Resonatoren. Diese bestehen aus einem piezoelektrischen Material, das in einer Sandwich-Struktur zwischen zwei Elektroden eingebettet ist (Bild 1). Das Material kann elektrische Energie in mechanisch-akustische ...

