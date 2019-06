Die Commerzbank hat Technotrans von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 28 Euro belassen. Die aktuelle wirtschaftliche Situation und begrenzte Chancen für eine rasche Trendwende seien der Treiber für die Abstufung, schrieb Analyst Stephan Klepp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht zwar nicht von einer Verschlechterung der Lage bei dem Technologieunternehmen aus, glaubt aber, dass in den nächsten zwei Quartalen auch nur wenig Hoffnung auf verbesserte Endmärkte gebe. Für Anleger könnte sich nach dem Sommer ein besserer Einstiegspunkt ergeben./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2019 / 08:23 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / 08:23 / CEST

ISIN DE000A0XYGA7

AXC0086 2019-06-14/10:03