Erst kürzlich berichtete das bekannte US-Anlegermagazin Barron's über begeisterte Analysten, die dem US-amerikanischen Chipspezialisten Broadcom (WKN: A2JG9Z) dank einer starken Cash Flow-Entwicklung prozentual zweistellige Dividendenerhöhungen zutrauen würden. Auch generell schien die Welt in der Chipbranche wieder in bester Ordnung zu sein - und das, obwohl gerade diese Aktien noch Ende vergangenen Jahres an der Börse ausverkauft worden waren.

Am Donnerstag Abend, nachbörslich, sorgte nun Broadcom mit seinen aktuellen Quartalszahlen und insbesondere mit einem relativ schwachen Ausblick für etwas Ernüchterung. Dass in der Branche längst nicht alles Gold ist, was glänzt, zeigten dabei schon die Kursentwicklungen von Aktien wie Infineon (nach Gewinnwarnung und angekündigter Cypress-Übernahme, wir berichteten) sowie Siltronic.

Doch zuletzt beginnen selbst die bisher stärksten Titel der Branche - wie eben Broadcom oder auch Xilinx - immer stärker abzubröckeln. Grund genug für mich an dieser Stelle nochmals ausführlich auf die entsprechenden Entwicklungen einzugehen. Denn ich bleibe dabei, dass die Chipbranche eine zyklische Branche war, ist und auch bleibt, die aktuell - allen positiven langfristigen Aussichten zum Trotz - vor einem zyklischen Abschwung steht!

Ein Blick auf das vorgelegte Zahlenwerk…

Bevor ich gleich näher darauf eingehe, lassen Sie uns aber zunächst einmal die von Broadcom vorgelegten Zahlen anschauen. Demnach erzielte der Konzern in seinem zweiten Fiskalquartal ...

