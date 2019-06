Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Konjunktursorgen in den USA, rückläufige Inflationserwartungen und Spekulationen auf sinkende Leitzinsen reißen nicht ab und bestimmen das Marktgeschehen, so die Analysten der Helaba.Vor diesem Hintergrund werfe die FOMC-Sitzung in der nächsten Woche ihre Schatten voraus. Mit einer Leitzinssenkung sei zwar nicht zu rechnen, allerdings könnten die Weichen für eine geldpolitische Wende gestellt werden. Auf hohes Interesse würden dabei nicht nur die Äußerungen von FED-Chef Powell, sondern auch die neuen Leitzinsprojektionen der FOMC-Mitglieder stoßen. Dann werde sich zeigen, ob die Mehrheit der Notenbanker zwei Schritte in diesem Jahr für gerechtfertigt halte. Marktseitig seien bereits mehr als zwei Senkungen eskomptiert. Fraglich sei, ob die Markterwartungen im Vorfeld der FOMC-Sitzung noch zu beeinflussen seien. ...

