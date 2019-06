Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Rentenwerte bleiben weiterhin gut unterstützt, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirtbei der Hamburg Commercial Bank.Zwischenzeitlich freundlichere Aktienmärkte würden sich in kaum entsprechenden Renditeanstiegen widerspiegeln. Zuletzt habe die Bundesrepublik eine zehnjährige Bundesanleihe mit einer Rendite von -24 Bp am Markt platzieren können, die tiefste Primärmarktrendite in der Geschichte der Bundemissionen. Ende Mai habe die Emissionsrendite bei -7 Bp gelegen. Die Emission von 22 Mrd. Euro sei 1,6fach überzeichnet gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...