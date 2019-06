Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG Unternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.06.2019 Kursziel: 4,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Ringmetall stärkt durch weitere Akquisition die Aktivitäten im Inliner-Bereich Ringmetall hat am Mittwoch die Akquisition eines weiteren Herstellers von Fassinnenhüllen und verwandter Komponenten im Verpackungsbereich bekannt gegeben. Damit baut das Unternehmen sein komplementäres Produktangebot sukzessive aus. Margenstarker Anbieter: Mit Wirkung zum 01. Juli 2019 übernimmt Ringmetall 100% der Tesseraux Spezialverpackungen GmbH mit Sitz in Bürstadt (Südhessen). Tesseraux fertigt mit derzeit rund 50 Mitarbeitern vor allem Inliner (u.a. Rundbodenbeutel) aus Kunststoff und Aluminium zur Abfüllung, Lagerung sowie zum Transport von Flüssigkeiten oder pulverförmigen Medien. In 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von ca. 8 Mio. Euro und wächst etwas stärker als Ringmetalls Kerngeschäft. Die EBITDA-Marge liegt bei rund 13% und damit über dem aktuellen Konzernniveau sowie der des Inliner-Herstellers Nittel (zum 01. Januar übernommen), was u.a. auf einem besseren Produkt-Mix beruht. Kaufpreis dürfte angemessen sein: Der nicht genauer bezifferte Kaufpreis entspricht nach Angaben Ringmetalls einem EBITDA-Multiple auf dem Durchschnittsniveau der vergangenen Akquisitionen. In der Regel akquiriert der Vorstand zu EBITDA-Multiples von 5 bis 6x. Die Übernahme von Nittel erfolgte hingegen zu einem höheren Multiple, da der Ergebnisanteil ihrer Auslandstöchter ins Beteiligungsergebnis einfließt. Wir schätzen den Kaufpreismultiple der jetzigen Transaktion daher auf ca. 6,5x EBITDA, was einer Zahlung von rund 7,0 Mio. Euro entsprechen dürfte. Dies erscheint uns aufgrund der hohen Profitabilität und der strategischen Bedeutung der Übernahme angemessen. Die Finanzierung stellt Ringmetall über frei verfügbare Kreditlinien sicher. Marktkonsolidierung wird aktiv vorangetrieben: Die Geschäftsaktivitäten im Bereich der Fassinnenhüllen wird Ringmetall zukünftig in einer Konzerngesellschaft bündeln, zudem sind weitere Schritte zur Marktkonsolidierung geplant. Mit der Tesseraux-Muttergesellschaft SVD Verpackungen GmbH wurde bereits ein Carve-Out zur Übernahme des Forminliner- Geschäfts vereinbart (Umsatz 0,5 bis 1,0 Mio. Euro), der in den kommenden Monaten vollzogen werden soll. Zur Erreichung des Umsatzziels von rund 200 Mio. Euro in 2021 sollen weitere Akquisitionen folgen. Damit nimmt Ringmetall neben der bereits marktführenden Stellung im Spannringgeschäft auch bei Inlinern eine immer stärkere Rolle ein, was uns im Hinblick auf das Synergiepotenzial und die Kundenbindung sehr sinnvoll erscheint. Guidance wird angepasst: Mit Veröffentlichung vorläufiger H1-Zahlen im August wird Ringmetall die Guidance um die Effekte der Tesseraux-Akquisition anpassen. Wir haben unsere Prognosen bereits jetzt entsprechend aktualisiert. Da sich nach Angaben des CEOs im gestrigen Conference Call das Marktumfeld im Verlauf von Q2 wieder aufhellte, sehen wir derzeit keine Veranlassung, unsere Erwartungen hinsichtlich der organischen Umsatzund Ergebnisentwicklung zu revidieren. Fazit: Ringmetall hat u.E. eine gute Akquisition getätigt und baut die Wettbewerbsposition weiter aus. Da marktseitig kurzfristig wohl kein schärferer Einschnitt droht, sehen wir den erneuten Kursrücksetzer als gute Kaufgelegenheit. Das Kursziel lautet weiterhin 4,50 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ 

Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 