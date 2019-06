BASF: Massiver Stellenabbau, Aktie im Abwärtstrend

Die schwächelnde Autoindustrie setzt BASF (WKN: BASF11 / ISIN: DE000BASF111) zu. Deshalb sollen im Bereich Coatings (Lack) am Standort Münster bis Ende 2021 bis zu 200 Stellen abgebaut werden, wie der Chemiekonzern am Donnerstag mitteilte. Dies soll erreicht werden über natürliche Fluktuation und ein freiwilliges Abfindungsprogramm.

Wettbewerbsfähigkeit soll steigen

Die Stellenstreichungen sind Teil eines weltweiten Programms zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Sparte Coatings, in der unter anderem Fahrzeug- und Autoreparaturlacke sowie Bautenanstrichmittel produziert werden. Der weltweite Hauptsitz dieser Sparte liegt in Münster, wo insgesamt 2400 der weltweit 11.000 Coatings-Mitarbeiter beschäftigt sind. Im vergangenen Jahr erzielte BASF in diesem Bereich 3,9 Mrd. Euro Umsatz, was einem Anteil von 6 Prozent am Gesamtumsatz entspricht.

BASF rechnet mit Erholung der Autoindustrie

Die Automobilbranche ist mit einem Umsatzanteil von rund 20 Prozent der größte Kundenbereich von BASF. Im ersten Quartal hatte sich die Nachfrage aus der Autoindustrie abgeschwächt. Trotzdem erwartet BASF für das Gesamtjahr 2019 ein leichtes Umsatzplus von bis zu 5 Prozent. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll um 1 bis 10 Prozent steigen. Diese Prognose zeigt, dass BASF von einer leichten Erholung der Autoindustrie ausgeht.

