Wädenswil (pts012/14.06.2019/10:00) - Der Sommer steht vor der Tür und der Urlaub ist in Sicht. Mit einer selbst gestalteten Baseball-Kappe oder einem Sonnenschutz fürs Auto beginnt der Urlaub gleich noch besser. Beim Picknick wird man von der selbst gestalteten Thermotasche, Jausenbox und Trinkflasche von fotoCharly begleitet. Fotos, Fotobücher, Poster und Fotogeschenke von fotoCharly erinnern an das vergangene Schuljahr und die gemeinsamen Erlebnisse. Fotogeschenke von fotoCharly als Geschenk zum Schulschluss Erinnerungen verschenken mit Fotobüchern von fotoCharly. Ob an den Lehrer, den Kindergartenpädagogen oder an Schulfreunde, über ein Fotobuch von fotoCharly als Fotogeschenk freut sich jeder. Von 28. Juni bis zum 25. Juli 2019 bietet fotoCharly 20 Prozent Rabatt auf alle Fotobücher auf Fotopapier und Druckbasis. Zusätzlich gibt es bei fotoCharly von 14. Juni bis zum 11. Juli auf Fotos und Poster bis zum Format 50x70 cm eine 20-Prozent-Rabattaktion und zahlreiche Geschenkideen für Fotoprodukte zu jedem Anlass. Einfach online gestalten, bestellen und mit Fotogeschenken von fotoCharly Freude verschenken. https://www.fotocharly.ch/de/fotos-und-poster Sommerurlaub mit einzigartigen Fotogeschenken von fotoCharly Die Baseball-Kappe von fotoCharly kann mit eigenem Foto bedruckt werden und passt der gesamten Familie. Dieses Fotogeschenk schützt nicht nur vor der Sonne, sondern sieht auch noch toll aus. Guter Schlaf ist wertvoll und mit Kissen oder Polster von fotoCharly ist das auch im Urlaub möglich. Damit auch Handy, Laptop und iPad den Sommerurlaub unbeschadet überleben gibt es bei fotoCharly Hüllen und Covers für iPhone, Samsung, Huawei und iPad zum selbst gestalten. Einfach Lieblingsfoto auswählen, designen und online bestellen. Natürlich kann man danach die gemeinsamen Urlaubserlebnisse in einem Fotobuch für immer festhalten. https://www.fotocharly.ch/de/fotobuecher Picknick in der Natur mit selbst gestalteten Fototaschen, Flaschen und Boxen von fotoCharly Was gibt es im Sommer Schöneres als ein Picknick im Freien. Aus der herkömmlichen Thermotasche wird nach dem bedrucken mit eigenem individuellem Foto ein echter Hingucker und ein einzigartiges Fotogeschenk. Damit jeder seine Jausenbox und seine Flasche erkennt, können auch diese bei fotoCharly mit einem Foto selbst gestaltet werden. Dabei entsteht ein individuelles, wiedererkennbares Fotogeschenk für Gross und Klein. Einfach online oder per App gestalten. Über fotoCharly fotoCharly ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das grösste, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Der Publikation bis 17.9.2019 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: fotoCharly Fotobuch & Fotogeschenke Ansprechpartner: Peter Riesen Tel.: 00800 1969 2002 E-Mail: kundendienst@fotocharly.ch Website: www.fotocharly.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190614012

