Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Reifenhersteller zeichne sich durch verschiedene Gewinntreiber und einen starken Free Cashflow aus, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei auch wegen ihrer günstigen Bewertung einer seiner "Top Picks" in diesem Jahr./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / 05:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-06-14/10:33

ISIN: FR0000121261