flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Leitindizes gingen mit ...

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes gingen mit unterschiedlichen Vorzeichen ins Wochenende. Während der japanische Nikkei225 um 0,40 Prozent auf 21.116,89 Punkte zulegen konnte, fielen die chinesischen Indizes in Shanghai, Shenzen und Hongkong zurück. Auch der Kospi und der STI mussten leicht Federn lassen, der ASX200 hingegen konnte um 0,18 Prozent auf 6.554,00 Punkte zulegen. Die US-Futures tendierten eine halbe Stunde nach der europäischen Börseneröffnung überwiegend zu Kursverlusten. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen bei 12.124,36 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 12.169,05 Punkten. Der DAX bildete am 03. Mai 2019 bei 12.435,67 Punkten ein Jahreshoch aus. Danach folgte die Korrektur, die mit dem Verlaufstief vom 03. Juni 2019 bei 11.620,64 Punkten ein Ende fand. Ausgehend von diesem Kursverlauf wären die nächsten Ziele für die Bullen und Bären mitunter näher ableitbar. Die Bullen würden die Widerstände bei den Marken von 12.244 und 12.436 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.628/12.747 und 12.940 Punkten zur Kurszielbestimmung nutzen. Die Bären könnten die nächsten Unterstützungen bei 12.125/12.028/11.932/11.813 und 11.621 Punkten zur Ermittlung ihrer Kursziele heranziehen.

