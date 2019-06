BERLIN (Dow Jones)--Die Sozialdemokraten drängen auf die Einführung eines deutschlandweiten Mietpreisdeckels in gefragten Gegenden. Das erklärte der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Damit schließt sich die SPD einem Plan der Berliner Landesregierung an, einen Mietenstopp für fünf Jahre einzuführen.

"Wir brauchen den Mietpreisdeckel für ganz Deutschland", sagte Schäfer-Gümbel. "Wir werden das in der Koalition in den nächsten Tagen ansprechen und zum Thema machen." Ziel sei es, im Mietmarkt eine Atempause zu erreichen. "Wir gewinnen damit Zeit, um zu bauen, zu bauen und noch einmal zu bauen", sagte Schäfer-Gümbel. Man werde "neue Stadtteile errichten und gleichzeitig Wege suchen müssen, wie wir Arbeit zurück aufs Land bekommen, damit Leute überhaupt nicht in die Situation kommen, in Ballungsräume ziehen zu müssen".

Der Berliner Senat will nächste Woche einen fünfjährigen Mietstopp für nicht preisgebundene Wohnungen beschließen. Die Pläne würden laut Senat 1,6 Millionen von den insgesamt 2 Millionen Berliner Mietwohnungen betreffen. Auch soll bei Neuvermietungen der Mietpreis nicht über dem vorherigen Betrag liegen dürfen.

Allerdings ist die Berliner Idee bei der Union auf wenig Gegenliebe gestoßen. Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) warnte am Mittwoch davor, durch einen Mietendeckel den dringend notwendigen Wohnungsbau auszubremsen. "Eine Deckelung der Mieten, wie sie in Berlin angestrebt wird, führt dazu, dass wir Investoren aus dem Wohnungsbau vertreiben", sagte Seehofer der Süddeutschen Zeitung. "Es hat sich in der Wirtschaftsgeschichte noch nie ausgezahlt, mit planwirtschaftlichen Maßnahmen Investoren zu vergraulen." Die Spitzen der großen Koalition werden am Sonntag zusammenkommen.

