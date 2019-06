MOBOTIX AG: Alle MOBOTIX Kameramodelle und das Videomanagementsystem MxManagementCenter sind ONVIF-konform DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges MOBOTIX AG: Alle MOBOTIX Kameramodelle und das Videomanagementsystem MxManagementCenter sind ONVIF-konform 14.06.2019 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Neben allen aktuellen IoT- und MOVE Kameramodellen von MOBOTIX ist jetzt auch das Videomanagementsystem MxManagementCenter ONVIF-konform (Profil S, ab Version 2.0) und kann damit auch ONVIF-Kameras von Drittanbietern integrieren. Das macht MOBOTIX Partner und Kunden deutlich flexibler und effizienter bei der Planung von neuen Sicherheitslösungen und bei der Erweiterung bestehender MOBOTIX Anlagen. Zudem ermöglicht die ONVIF-Integration MOBOTIX Kunden auch, ihre bestehenden Lösungen vollständig in andere ONVIF-kompatible Systeme wie zum Beispiel Zutrittskontroll- oder Videomanagementsysteme usw. zu integrieren. ONVIF ( www.onvif.org) steht für Open Network Video Interface Forums und bezeichnet einen weltweiten, offenen Standard für IP-basierte Sicherheitsprodukte, wie zum Beispiel Überwachungskameras. "Die ONVIF-Kompatibilität eröffnet MOBOTIX Partnern und Kunden die Möglichkeit, Sicherheitslösungen aus individuell kombinierten Einzelkomponenten wie Kameras, Aufzeichnungsgeräte, Zubehör oder Videomanagementsoftware zu realisieren", erläutert MOBOTIX CEO Thomas Lausten. Die ONVIF-Konformität ermöglicht zudem neue Funktionen. So kann jetzt auch mit der Mx6 Kameraplattform neben den Videocodecs MxPEG und MJPEG zusätzlich ein H.264-Stream erzeugt werden. "Damit können wir jetzt an Ausschreibungen teilnehmen, bei denen H.264 bzw. ONVIF-S vorgeschrieben ist, was das Marktpotenzial von MOBOTIX deutlich erweitert", so Lausten. 14.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MOBOTIX AG Kaiserstraße 67722 Langmeil Deutschland Telefon: +49 (0)6302-9816-0 Fax: +49 (0)6302-9816-190 E-Mail: ir@mobotix.com Internet: www.mobotix.com ISIN: DE0005218309 WKN: 521830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 824905 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 824905 14.06.2019 ISIN DE0005218309 AXC0102 2019-06-14/11:00