Wie werden wir uns in 15-20 Jahren fortbewegen? Diese Frage treibt in diesen Tagen nicht nur die Politik in Berlin oder Brüssel um. Seit einiger Zeit tobt ein Wettlauf um die beste Technologie. Die Bereiche Wasserstoff und Elektromobilität sind auch an der Börse sehr spannend. BYD und Tesla sind schon lange bekannt. Nun nimmt auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...