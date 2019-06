Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe im ersten Quartal gezeigt, dass er über ein stabiles Portfolio verfügt, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern dürfte Evonik die optimistische Ergebnisprognose (Ebitda) für 2019 schaffen, da in dem aktuell schwierigen Konjunkturumfeld keine Verbesserungen im zweiten Halbjahr nötig seien./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2019 / 09:27 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / 09:41 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-06-14/11:34

ISIN: DE000EVNK013