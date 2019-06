IRW-PRESS: AgraFlora Organics International Inc.: AgraFlora Organics informiert über seine Betriebspläne für die nach den ACMPR-Vorschriften lizenzierte Anlage AAA Heidelberg im Zeitraum 3. Quartal 2019 - 4. Quartal 2020

Vancouver, British Columbia / 14. Juni 2019 - AgraFlora Organics International Inc. (AgraFlora oder das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF) - ein wachstumsorientiertes, diversifiziertes und international tätiges Cannabisunternehmen - freut sich, im Folgenden die Betriebsplanung für den Zeitraum 3. Quartal 2019 - 4. Quartal 2020 in der Betriebsanlage AAA Heidelberg (AAA Heidelberg), die zu 100 % dem Unternehmen gehört, bekannt zu geben:

- Antragstellung und geplanter Erhalt einer von Health Canada gewährten Verkaufslizenz;

- Antragstellung und geplanter Erhalt einer von Health Canada gewährten Verarbeitungslizenz;

- Antragstellung und geplanter Erhalt einer von Health Canada erteilten Exportgenehmigung;

- Geplante Vor-Ort-Abgabestelle gemäß den Vorschriften der Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO);

- Potenzielles Einzugsgebiet mit 1.500.000 Käufern innerhalb eines Radius von 90 Minuten

- Import eines Sortenkatalogs mit Cannabis-Genmaterial in Premiumqualität;

- Produktionskapazitäten von rund 1.000.000 Gramm Cannabis-Trockenblüten in Spitzenqualität im volloptimierten Betrieb mit Einplanung einer möglichen Produktionserweiterung ausgehend von überschüssigen Anbaubereichen;

- Erfolgreiche Rückgewinnung von 225.000 Gramm hochwertigen Cannabis-Schnittresten (Trim), die zu Cannabis-Nebenprodukten mit Mehrwert verarbeitet werden;

- Erfolgreiche Ernte von Cannabis-Erstpflanzen in Spitzenqualität;

- Geplanter Export von fertigen Cannabis-Formfaktoren in Wachstumsmärkte wie Indien und Thailand, mit einem Deckungsbeitrag von bis zu 15 Dollar pro Gramm

AAA Heidelberg ist eine für den Anbau von Cannabis lizenzierte Betriebsanlage, die nach den einschlägigen ACMPR-Vorschriften von Health Canada (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations) betrieben wird. Die Betriebsanlage AAA Heidelberg verfügt über fünf unterteilte Blühräume, die dem Unternehmen eine großzügige Anbaufläche für Cannabisprodukte in Spitzenqualität bieten.

Das Unternehmen arbeitet derzeit daran, im Rahmen einer einmaligen Bescheinigung durch Health Canada einen Sortenkatalog mit Cannabis-Genmaterial in Premiumqualität für die Betriebsanlage AAA Heidelberg zu importieren. Unmittelbar nach dem erfolgreichen Import will AgraFlora in der Betriebsanlage AAA Heidelberg in London bereits mit dem Anbau der ersten Cannabispflanzen in Spitzenqualität beginnen.

Interne Hochrechnungen haben ergeben, dass die Betriebsanlage AAA Heidelberg nach vollständiger Optimierung eine Jahresproduktionskapazität von rund 1.000.000 Gramm Cannabis-Trockenprodukt erzielen könnte, einschließlich der erfolgreichen Rückgewinnung von 225.000 Gramm hochwertigen Cannabis-Schnittresten (Trim), die zu Cannabis-Nebenprodukten mit Mehrwert verarbeitet werden.

Brandon Boddy, Chief Executive Officer und Chairman von AgraFlora, erklärt: Der erfolgreiche Erhalt einer Exportgenehmigung von Health Canada, in Verbindung mit einer Verarbeitungslizenz und einer Verkaufslizenz, wird AAA Heidelberg in die Lage versetzen, fertige Cannabis-Formfaktoren in verschiedene hochkarätige Cannabis-Wachstumsmärkte wie Indien und Thailand zu exportieren und so neben beachtlichen Produktmargen einen klaren Wettbewerbsvorteil als Marktvorreiter zu erzielen. In Verbindung mit den zahlreichen weiteren Initiativen, die das Unternehmen in der vertikalen Cannabis-Lieferkette auf internationaler Ebene setzt, ist davon auszugehen, dass AAA Heidelberg bereits im 1. Quartal 2020 zur Umsatzgenerierung beitragen wird.

Gleichzeitig plant das Unternehmen, Anträge auf Erteilung von Verkaufs- und Verarbeitungslizenzen bei Health Canada einzubringen. Ziel ist hier, fertige Cannabis-Formfaktoren für den heimischen Vertrieb herzustellen. Dazu zählen unter anderem umsatzstarke Produkte wie Soft Gels, Tinkturen, Destillate und THC-Öle. AgraFlora plant außerdem, nach Antragstellung und Erteilung der entsprechenden Lizenzen durch Health Canada Vollanalysen zur Profilerstellung von Terpenen und zu Lösungsmittelresten für autorisierte Kunden durchzuführen.

Um seine Marktanteile im vertikal integrierten Markt weiter auszubauen, erwägt AgraFlora außerdem, in der Betriebsanlage AAA Heidelberg eine Vor-Ort-Abgabestelle nach den Vorschriften der Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) einzurichten und so von einem potenziellen Einzugsgebiet mit 1.500.000 Käufern innerhalb eines Radius von 90 Minuten zu profitieren.

Die Stadt London in Ontario hat den elftgrößten Ballungsraum Kanadas und befindet sich in strategisch günstiger Lage am Nexus von Toronto (Ontario), Detroit (Michigan) und Buffalo (New York). Hier bietet sich für das Unternehmen die großartige Chance, bedeutende Marktanteile am Cannabistourismus zu generieren.

Außerdem erwägt das Unternehmen, einen Lizenzantrag nach dem von Health Canada erlassenen Cannabisgesetz und den einschlägigen Vorschriften (gemäß Unterabschnitt 11(5) der Cannabis-Verordnung) einzubringen. Dies würde dem Unternehmen die Möglichkeit eröffnen, folgende Mehrwertaktivitäten auszuüben:

- Verkauf und Vertrieb von getrocknetem Cannabis, frischem Cannabis, Cannabispflanzen und Cannabissamen an folgende Lizenzinhaber: Mikro-Anbaubetriebe, standardmäßige Züchter, Verarbeiter, Analyse-Testlabors, Forschungseinrichtungen oder Hersteller von Cannabis-Medikamenten;

- Verkauf und Vertrieb von Cannabispflanzen und Cannabispflanzensamen an den Lizenzinhaber eines Betriebs für die Anzucht von Jungpflanzen;

- Verkauf und Vertrieb von Cannabispflanzen und Cannabispflanzensamen bzw. Cannabisprodukten an den Inhaber einer Verkaufslizenz, oder an eine Person, die zum Verkauf von Cannabis im Sinne von Unterabschnitt 69(1) des geltenden Regionalgesetzes berechtigt ist;

- Verkauf und Auslieferung von Cannabispflanzen und Cannabispflanzensamen bzw. Cannabisprodukten an den Käufer der Produkte im Auftrag einer Person, die zum Verkauf von Cannabis im Sinne von Unterabschnitt 69(1) des geltenden Regionalgesetzes berechtigt ist, oder an den Inhaber einer Verkaufslizenz.

Der erfolgreiche Erhalt der oben angeführten Lizenz würde AgraFlora die Möglichkeit des direkten B2B-Verkaufs an seine strategischen Partner und/oder an weitere qualifizierte Lizenzinhaber nach der geltenden Cannabisgesetzgebung eröffnen.

Darüber hinaus wurde in AgraFloras Betriebsanlage AAA Heidelberg bereits mit den Vorbereitungen für die Einreichung von Antragsunterlagen für eine Exportgenehmigung nach der geltenden Cannabisgesetzgebung von Health Canada begonnen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Exportgenehmigung in den nächsten 120 Kalendertagen erteilt wird und das Unternehmen so in die einzigartige Lage versetzt, seine Cannabisprodukte mit einem Deckungsbeitrag von bis zu 15 Dollar pro Gramm in die entsprechenden Wachstumsmärkte auszuführen.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die internationale Cannabisbranche konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.

