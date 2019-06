Gilching (ots) -



Die Torqeedo GmbH, Gilching, hat ein mögliches Sicherheitsrisiko in Zusammenhang mit den Akkus der Außenborder "Travel" und "Ultralight" festgestellt: Aufgrund einer möglichen Undichtigkeit des Akkugehäuses ist nicht auszuschließen, dass Wasser in das Akkugehäuse eindringt.



Ein entsprechendes Risiko besteht insbesondere dann, wenn ein undichter Akku ganz oder teilweise unter Wasser kommt, so dass verstärkt Wasser in das Akkugehäuse eindringen kann.



Sollte Wasser in das Gehäuse eindringen, kann dies unter ungünstigen Umständen zu einer chemischen Reaktion im Inneren des Akkugehäuses und in der Folge zu einem Brand und/oder zu einem Bersten des Akkugehäuses führen.



Als verantwortungsbewusster Hersteller möchte Torqeedo eine damit verbundene Verletzungsgefahr ausschließen und seine Kunden informieren.



Bei folgenden Modellen und Seriennummern führen wir eine Überprüfung und - falls nötig - Reparatur der Akkus durch:



Modell Seriennummer (S.Nr.) von ... - bis ...



Travel 1001... - 1752... Ultralight 1117... - 1826...



Torqeedo bittet die Besitzer von Modellen mit diesen Seriennummern, sich über die Website zu registrieren: www.torqeedo.com/safety



Nach erfolgter Registrierung werden die Kunden zeitnah informiert, über welches Service Center eine Überprüfung des Akkus erfolgen wird. Die Akkus werden dort überprüft und - falls nötig - repariert.



"Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die Unannehmlichkeiten und danken ihnen im Voraus für ihr Verständnis für die Durchführung dieser Sicherheitsmaßnahme. Diese Vorgehensweise ist für uns sehr wichtig, denn wir fühlen uns unseren Kunden gegenüber verpflichtet, ausschließlich Produkte von höchster Qualität und Sicherheit anzubieten", erklärt Christoph Ballin, Geschäftsführer Torqeedo.



Pressekontakt: Dr. Christoph Ballin Tel.: +49 8153 9215 160 E-mail: christoph.ballin@torqeedo.com