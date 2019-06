Bayer hält trotz aller Kritik an dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat fest. Das Unternehmen kündigte aber an, in zusätzliche Methoden zur Unkrautbekämpfung zu investieren. Wie der Konzern mitteilte, soll die Umweltbilanz seiner landwirtschaftlichen Produkte deutlich verbessert und bis 2030 die Auswirkungen auf die Umwelt um 30 Prozent verringert werden. Dafür will das Unternehmen neue Technologien entwickeln, die Menge an Pflanzenschutzmitteln reduzieren und präzisere Anwendungen ermöglichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...