AUTODOC, Benchmark im Onlinehandel für Autoersatzteile in Europa, hat eine neue Repräsentanz am Berliner Kurfürstendamm eröffnet. Das Unternehmen hat sich mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 129% zwischen 2012 - 2017 in das Zentrum der Berliner Wirtschaft gearbeitet und siedelt sich deshalb nun auch im Herzen der Hauptstadt an. Der Standort in Berlin-Lichtenberg bleibt aber weiterhin der Hauptsitz des erfolgreichen Ersatzteilhändlers.



AUTODOC GmbH ab sofort mit 1.300 qm Bürofläche am Kranzler Eck präsent Auf den Klingelschildern des Kurfürstendamms Hausnummer 22 ist ab sofort auch der Name AUTODOC zu lesen. Feierlich nahmen die AUTODOC Gründer Alexej Erdle und Vitalij Kungel Ende Mai symbolisch die Schlüssel zur neuen Repräsentanz des Onlinehändlers von Oliver Schroth (Property Management APLEONA Real Estate) entgegen.



"Wir freuen uns sehr auf unsere neuen Geschäftsräume. Schließlich ist das auch ein Ergebnis unserer harten Arbeit der vergangenen Jahre. Mit unserer neuen Repräsentanz hier am Kurfürstendamm verbinde ich ein gewisses Prestige und einen Bedeutungszuwachs, den wir mit AUTODOC inzwischen für die Wirtschaft in Berlin und unsere Zielmärkte europaweit darstellen und erreicht haben.", zieht Erdle selbstbewusst Zwischenbilanz.



Das Bürogebäude am Kranzler Eck beherbergt seit Ende Mai auf dem Großteil der 10. Etage und mit 1.300 qm Bürofläche die kaufmännische Verwaltung sowie weiteren Abteilungen von AUTODOC. Insgesamt 22 Büros plus zusätzliche Konferenz- und Loungeräume stehen für die aktuell rund 20 Mitarbeiter zur Verfügung. Damit wird auch zugleich den geplanten weiteren starken Wachstum Rechnung getragen, da damit räumliche Reserven für neue Mitarbeiter vorhanden sind. Hauptsitz und Zentrum des operativen Geschehens bleibt jedoch weiterhin die Josef-Orlopp-Straße 55 in Berlin-Lichtenberg.



AUTODOC bekennt sich erneut zu seinen Berliner Wurzeln



Die Ausweitung der Bürofläche schafft dringend benötigten Büroraum für die weitere Expansion von AUTODOC. Gleichzeitig werden Kapazitäten am Hauptsitz in Berlin-Lichtenberg frei, um dort ebenfalls Raum für weiteres Wachstum zu schaffen. AUTODOC rückt näher ans Herz der Berliner Bevölkerung und schafft Nähe zu wichtigen wirtschaftlichen und politischen Institutionen. So gehören beispielsweise die Börse Berlin, diverse Wirtschaftsverbände wie die Industrie- und Handelskammer Berlin und die große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG nun zur Nachbarschaft des Onlinehändlers. Damit schafft AUTODOC die passende Umgebung für die weitere Unternehmensentwicklung.



Über AUTODOC



AUTODOC ist Europas führender Onlinehändler für Autoersatzteile. Als wachstumsstärkstes Unternehmen in dieser Branche mit einem Umsatzwachstum von 114% im Geschäftsjahr 2017 auf 254 Mio. Euro (2016: 119 Mio. Euro) strebt AUTODOC an, seine Position weiterauszubauen. Durch seine erfolgreiche Expansion ist AUTODOC inzwischen neben Deutschland in 25 weiteren europäischen Ländern vertreten. AUTODOC verfolgt einen starken Kundenfokus durch Social Media Aktivitäten, technischen Support in der jeweiligen Landessprache und bedarfsgerechte Sortimentszusammenstellung mit derzeit knapp 2,5 Mio. Produkten von 545 Markenherstellern für 128 Automarken. Von Bremsanlagen über Karosserieteile, Stoßdämpfer und Federn, Auspuffanlagen, Innenraumelementen, Lenkungen und Kupplungen bis hin zu Klimaanlagen, Heizungen, Reparatursätzen und Motorenöl bietet der Onlinehändler ein breites Angebot. Im Juni 2018 feierte das Unternehmen sein 10-jähriges Jubiläum. Die AUTODOC GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist zu 100% inhabergeführt.



Pressekontakt: Thomas Casper Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation Kurfürstendamm Nr. 22 / Josef-Orlopp-Straße 55 10719 Berlin / 10365 Berlin Tel.: +49 30 2084 78 237 E-Mail: t.casper@autodoc.eu www.autodoc.de cometis AG Dominik Stricker Tel.: +49 611 20 585 5-35 stricker@cometis.de www.cometis.de