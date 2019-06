Die Erholung der Ölpreise am gestrigen Donnerstag (13.06.) machte noch einmal deutlich, wie sensibel die Akteure am Ölmarkt auf geopolitische Risiken reagieren. Am Donnerstag legten die Ölpreise zunächst deutlich zu, nachdem bekannt wurde, dass im Golf von Oman zwei Tanker angegriffen wurden. Im weiteren Tagesverlauf wurde ein Teil der Gewinne jedoch wieder abgegeben. Wie fragil die Lage im Nahen und Mittleren Osten generell ist, ist hinlänglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...