München (www.anleihencheck.de) - Die kommende Woche steht ganz im Zeichen der Zentralbanken, berichten die Experten von Merck Finck Privatbankiers."Mit der FED, der Bank of England und der Bank of Japan halten gleich drei der wichtigsten Notenbanken nächste Woche ihre Treffen ab", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers weiter: "Im Fokus steht dabei ganz klar die FED und die Frage, wie sehr sie sich Leitzinssenkungen öffnet." Greil rechne angesichts der anhaltenden Mischung aus politischen Risiken und tendenziell stützendem geldpolitischen Newsflow in einem moderateren konjunkturellen Wachstumsumfeld mit erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten. ...

