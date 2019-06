Paris (www.fondscheck.de) - Die Nettozuflüsse am europäischen Markt für Exchange-Traded-Funds (ETF) haben sich halbiert, so die Experten von Lyxor Asset Management.Während im April 2019 noch 3,7 Milliarden Euro in den Markt geflossen seien, seien es im Mai lediglich 1,8 Milliarden Euro gewesen. Auslöser seien vor allem deutlich geringere Zuflüsse für Anleihen-ETFs gewesen, die im Vormonatsvergleich von 4,1 Milliarden Euro auf 0,5 Milliarden Euro gesunken seien. Diese Entwicklung sei insbesondere von einem sehr negativen Monat für Staatsanleihen aus Schwellenländern und Abflüssen aus Hochzinsanleihen getrieben worden. Als Gewinner seien aus dem Mai ESG-ETFs hervorgegangen, die knapp die Hälfte der Gesamtnettozuflüsse am Markt ausgemacht hätten. ...

