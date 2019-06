Die PNE AG (ISIN:. DE000A0JBPG2)-freut sich über den Abschluss eines von ihr ursprünglich initiierten Projekts.

Der Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 2 ist offiziell in Betrieb gegangen. Dies teilte der dänische Energiekonzern Ørsted am vergangenen Dienstag in Hamburg mit. Die Nachricht löste auch bei der Cuxhavener PNE-Gruppe große Freude aus, die das Projekt seinerzeit initiierte und 2009 an DONG Energy (später Ørsted) veräußerte. Borkum Riffgrund 2 ist nach Borkum Riffgrund 1 sowie Gode Wind 1 und 2 das nunmehr vierte Ørsted-Projekt in der Nordsee, für das PNE die Genehmigungsgrundlagen gelegt hat. Borkum Riffgrund 1 ist bereits seit 2015 in Betrieb, Gode Wind 1 und 2 speisen seit August 2017 Strom ins Netz ein. Mit insgesamt 1,3 Gigawatt installierter Kapazität können so rund 1,4 Millionen Haushalte in Deutschland mit grünem Strom versorgt werden.

Die Projektidee für Windparks auf See entstand im Jahr 1999 und führte zu einer ersten Genehmigung von Borkum Riffgrund 1 in 2004. Weitere Genehmigungen folgten in 2006, 2009 und 2011. PNE hat hierfür durch langjährige Umweltuntersuchungen ...

