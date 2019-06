"Endlich geht es los mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G in Deutschland" - so der Kommentar der Deutschen Telekom zum Ende der Auktion der 5G Frequenzen. Die Fakten sind bekannt: Das Unternehmen hat "4 Frequenzblöcke im 2 Gigahertz Band sowie 9 Frequenzpakete im Bereich 3,6 Gigahertz" erhalten. Damit hat die Deutsche Telekom laut eigenen Angaben die Frequenzblöcke erhalten, die sie haben wollte. Es herrsche nun "Klarheit", so das Unternehmen, und nun wird die Telekom "ein erstklassiges 5G-Netz ...

