(shareribs.com) Chicago 14.06.2019 - Mais bewegte sich am Chicago Board of Trade am Donnerstag weiter nach oben und kann die Gewinne, schwachen Exportverkäufen zum Trotz, im elektronischen Handel ausbauen. Juli-Mais verbessert sich aktuell um 3,5 Cents auf 4,455 USD/Scheffel. Das anhaltend schlechte Wetter in den USA sorgt hat den Juli-Kontrakt am Donnerstag weiter steigen lassen. Zeitweise im elektronischen ...

