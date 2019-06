In einer regelmäßig veröffentlichten Publikation stellt die US-Investmentbank Jefferies Aktienfavoriten vor, die zu Anlagestilen wie Value, Growth/Wachstum und Qualität passen. Die aktuelle Version enthält vier Neuaufnahmen, die über jeweils nennenswerte Kurspotenziale verfügen. BÖRSE ONLINE stellt dieses Quartett (1x Value, 1x Qualität und 2x...

Den vollständigen Artikel lesen ...