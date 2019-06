Zofingen (ots) - Am Wochenende vom 21. - 23. Juni verwandelt sich

die Altstadt von Zofingen zum 20. Mal in ein einzigartiges

Genussparadies. Die gegen 40 000 erwarteten Besucher dürfen sich auf

einen riesigen Verkaufsmarkt mit Bio-Produkten aus aller Welt freuen.



Die Bio-Produzenten, -Verarbeiter und -Händler zeigen ihre

Produkte nicht in einer Messehalle, sondern an traditionellen

Holzmarktständen in den Gassen der historischen Altstadt von

Zofingen. Das Aargauer Städtchen bietet eine einzigartige Kulisse für

das Schweizer Bio-Festival. Am Bio Marché ist es Tradition, dass die

meisten Produzenten persönlich hinter dem Marktstand stehen. Das

macht die Produkte und die Geschichte dahinter direkt erlebbar. Unter

den Ausstellern findet sich auch Hauptsponsor Lidl Schweiz: Im "Lidl

Bio Village" darf man sich auf Fernsehkoch René Schudel und viele

weitere Attraktionen freuen.



Ein Geburtstag will gefeiert werden!



Wie es sich für einen Geburtstag gehört, gibt es Geschenke: In

Zusammenarbeit mit Bio Suisse, Bio Aargau und Demeter Schweiz

entsteht extra zum 20-Jahr-Jubiläum eine attraktive Bauerngasse. Hier

zeigen Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern, was die Schweizer

Bio-Landwirtschaft draufhat. Als weiteres Jubiläumsgeschenk beteiligt

sich der Bio Marché an der durch die SRG lancierten

Biodiversitäts-Aktion "Mission B". Mit Unterstützung durch den

Swisslos-Fonds des Kantons Aargau und den Schweizer Samenzüchter

Zollinger Bio werden 5'000 Tütchen mit einer

Bio-Nektar-Bienenmischung verschenkt. Wenn es gelingt, alle davon in

die Erde zu bringen, entstehen dadurch 7'500 m2 neue Artenvielfalt.



Natürlich wird zum Jubiläum nicht am beliebten Rahmenprogramm

gerüttelt: Bio-Festwirtschaften locken mit Köstlichkeiten, die

Bauernhoftiere im Streichelzoo begeistern wohl nicht nur Kinder, und

zahlreiche Strassenkünstler und Musiker verbreiten heitere

Ferienstimmung. Der Eintritt zum Bio Marché ist frei! Weitere Infos:

www.biomarche.ch



