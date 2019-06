Der Aufhänger für diesen Artikel war ein Kurssprung der Aktie von Red Robin Gourmet Burgers (WKN: 663749). Vorab möchte ich an dieser Stelle offen legen, dass ich schon lange Jahre Aktionär von McDonald's bin. Darüber hinaus setze ich jedoch auch kurzfristig auf steigende Kurse bei McDonald's, denn ich halte zurzeit ein Hebelzertifikat (long) auf diesen Titel. Insofern kann man mir in gewisser Hinsicht natürlich Befangenheit unterstellen.

Auf die Idee zu diesem Artikel bin ich jedoch auf eine ganz andere Art und Weise gekommen, nämlich beim Stöbern durch die aktuelle Tops- und Flops-Liste. Dort stand nämlich ganz oben, mit einem Kursplus von mehr als +30%, eben die Aktie von Red Robin Gourmet Burgers (wenn man mal vom IPO-Highflyer Fiverr absieht). Nun ist mir diese Aktie in den letzten Wochen und Monaten nicht gerade als einer der Topfavoriten in den USA aufgefallen, weshalb mich der Grund für diese Kursexplosion interessierte.

Und der Grund ist, dass der Großaktionär Vintage Capital Management ein Übernahmeangebot angekündigt hat. Vintage hält bereits ca. 1,5 Mio. Aktien (ca. 11,5% des Aktienkapitals) und kündigte an, im Rahmen einer Offerte, 40,00 US-Dollar je Aktie bieten zu wollen. Dies wäre ein Aufschlag (Premium) von +57% auf den Schlusskurs der Aktie vom vergangenen Mittwoch und würde die Fastfood-Kette mit 519 Mio. US-Dollar bewerten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das Management erst kürzlich einen Plan zur Abwehr eines feindlichen Übernahmeangebots implementiert hatte.

Aktie notiert noch immer rund 20% unter geplantem Übernahmepreis

Darüber hinaus erscheint interessant, dass die Aktie "nur" um gut +30% nach oben sprang und somit aktuell unterhalb von 34,00 US-Dollar notiert. Denn dies liegt rund 20% unter dem von Vintage in Aussicht gestellten Angebotspreis von 40,00 US-Dollar. Vintage machte weiterhin deutlich, dass man den kriselnden Fastfood-Spezialisten gerne komplett übernehmen ("Going Private") und anschließend das Management austauschen möchte.

Wer daher an ein Übernahmeangebot in Höhe von 40,00 US-Dollar je Aktie (noch liegt es ja nicht offiziell vor!) sowie an eine erfolgreiche Übernahme glaubt, kann sich die Aktie derzeit relativ risikolos ins Depot legen. Denn sofern Vintage keinen Rückzieher macht, ist die Aktie nach unten abgesichert. Nach oben besteht hingegen ein Kurspotenzial von rund +20%. Insofern wäre das sogar eine interessante Spekulation für ...

