London (www.anleihencheck.de) - Man darf gespannt sein, wie die US-Zentralbank bei ihrer Sitzung nächste Woche auf die anhaltende Kritik von US-Präsident Donald Trump reagiert, sie halte die Zinsen zu hoch, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay.Er gehe davon aus, dass FED-Präsident Jerome Powell bekräftigen werde, dass er bereit sei zu handeln, sollten sich die Anzeichen für eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung mehren. Dowding glaube aber, dass die Zentralbanker immer erst nach Beweisen suchen würden, bevor sie eine Entscheidung treffen würden und halte daher jegliche Zinssenkung vor September für unwahrscheinlich. Sollte die Wirtschaft besser abschneiden, so wie Dwoding es erwarte, bleibe es höchst fraglich, ob die FED in den nächsten Monaten überhaupt eine Zinskürzung vornehmen müsse. ...

