Wien (www.anleihencheck.de) - Am Freitag letzter Woche (7. Juni) wurde unter anderem das Emittentenrating der Deutsche Bank von Fitch auf BBB von BBB+ herabgestuft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Laut der Ratingagentur begründe sich dieser Schritt mit den fortlaufenden Schwierigkeiten und nur überschaubaren Erfolgen die Profitabilität zu steigern und das Geschäftsmodell zu stabilisieren. Die Agentur führe weiter an, dass im Vergleich zu der globalen Peergroup der Bank, das Retail-Franchise im eigenen Land dies nicht mitigieren könne. Die Ratings seien mit einem Ausblick "evolving" versehen worden, was zu weiteren Ratingänderungen führen könne, die von der Entwicklung des Geschäftsmodells der Bank abhängen würden. (News vom 13.06.2019) (14.06.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...