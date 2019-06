Die Rational AG ist ein führender Anbieter von Großgeräten und Dienstleistungen für die thermische Speisenzubereitung in Groß- und Gewerbeküchen. Seit den Verlaufshochs aus September 2018 bei 698,50 Euro hat das Papier aber wieder merklich nachgelassen und nun einen Teil der vorausgegangenen Verluste wieder aufzuholen. Doch der markante Horizontalwiderstand bei grob 608 Euro verhinderte in den letzten Monaten ein Weiterkommen der Aktie. Zudem werden die Ausschläge auf der Unterseite immer kleiner, woraus sich aus technischer Sicht ein steigendes Dreieck ableiten lässt und solche in der Charttechnik als Trendfortsetzungsmuster definiert sind. Also beste Voraussetzungen für eine baldige Ausbruchsbewegung auf der Oberseite, die gute Handelsansätze bietet.

Long-Trade vorbereiten

Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...