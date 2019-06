Für die jährliche Vor-Ort-Inspektion von Rauchwarnmeldern müssen bisher Termine mit den Mietern abgesprochen und durchgeführt werden, was häufig mit mehrfachen Anfahrten zum gleichen Objekt verbunden ist. Die Dokumentation des Melderzustandes erfolgt oft händisch und muss aufwendig in verschiedene Systeme übertragen werden. Die neue Anwendungsnorm »DIN 14676-1:2018-12 Rauchwarnmelder für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung - Teil 1: Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung« ermöglicht seit Dezember 2018 die normgerechte Ferninspektion von Rauchwarnmeldern (Details siehe Kasten).

Ferninspektion in Mehrfamilienhäusern

Mit der Marktverfügbarkeit geeigneter Rauchwarnmelder sammeln Installationsunternehmen jetzt erste Praxiserfahrungen mit der Ferninspektion (siehe Interview). Der Elektrofachbetrieb Elektro Richter e.?K. vom Niederrhein installierte in zwei Wohnhäusern in Tönisvorst ferninspizierbare Rauchwarnmelder. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Standardinstallation von jeweils vier Rauchwarnmeldern in zwölf Wohnungen von zwei Mehrfamilienhäusern. Gemäß Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen sind Rauchwarnmelder in den Schlaf- und Kinderzimmern sowie in den Fluren zu installieren. Auch in den Wohnzimmern, welche als Rettungsweg aus den Kinderzimmern dienen, wurde je ein Melder installiert.

Zum Einsatz kam der Rauchwarnmelder Ei650FA-SC327 von Ei Electronics. Das Gerät der Bauweise B mit fest eingebauter Zehn-Jahres-Lithiumbatterie und Q-Label prüft und speichert regelmäßig alle relevanten Melderdaten gemäß DIN 14676-1. Die Datenübertragung per Funk erfolgt auf Basis des herstellerneutralen OMS-Standards und der kabellosen M-Bus Technologie.

Der Rauchwarnmelder kontrolliert über die normativen Anforderungen hinaus auch die Funktion des Warnsignals (Bild). Übernehmen ...

