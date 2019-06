Der Euro ist am Freitag moderat gefallen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1255 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Am Markt war die Rede von einem überwiegend ruhigen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1289 Dollar festgesetzt.

Entscheidende Konjunkturdaten wurden am Vormittag nicht veröffentlicht. Am Nachmittag werden in den USA Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel, Produktionsdaten und das Konsumklima der Uni Michigan veröffentlicht.

Unter Druck stand weiter die türkische Lira. Auf ihr lastet die Verstimmung zwischen den USA und der Türkei wegen der beabsichtigten Installierung eines russischen Luftabwehrsystems durch das Nato-Mitglied Türkei. Die USA befürchten, dass dadurch sensible Informationen zu ihren im türkischen Einsatz befindlichen Kampfflugzeugen an Russland gelangen könnten./bgf/jsl/jha/

ISIN EU0009652759

