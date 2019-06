BERLIN (dpa-AFX) - Die Zustände in der Pflegebranche sollen durch höhere Löhne und weniger Bürokratie verbessert werden - hinter dieses Ziel der Bundesregierung stellen sich auch die Spitzen der Koalitionsfraktionen. Auf ihrer Klausurtagung fassten Union und SPD am Freitag einen entsprechenden Beschluss. Die Vorhaben aus der Konzertierten Aktion Pflege, die die Regierung mit zahlreichen Akteuren der Branche auf den Weg gebracht hatte, sollten nun zügig umgesetzt werden. So solle das angekündigte Gesetz für bessere Löhne in der Pflege so schnell wie möglich ins Kabinett eingebracht werden. Die Fraktionsvorstände kündigten an, das Gesetz dann rasch zu verabschieden. Zudem sollten elektronische Verordnungen, Abrechnungen und Dokumentationen künftig zum Standard werden./bw/bk/rm/DP/jha

