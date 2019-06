Cartier Resources überzeugt weiter mit hochgradigen Bohrergebnissen von seinem Chimo-Projekt. Die neuesten Bohrkerne kamen auf bis zu 63,1 g/t Gold in einer der neu entdeckten Zonen. Das Unternehmen ist einer der spannendsten Goldexplorer überhaupt, denn sowohl die Aktie als auch das Projekt haben noch viel Luft nach oben.

Hohe Goldgrade im Gestein

Cartier Resources (0,12 CAD | 0,07 Euro; CA1467721082) setzt die Serie an guten Bohrergebnissen auf seinem Chimo-Projekt fort. Das Unternehmen aus Quebec meldete hochgradige Resultate aus den Zonen 5ME und 5NE. Sie liegen parallel zur historischen Chimo-Mine. Die nun niedergebrachten Löcher stießen bis in eine Tiefe von knapp 800 Metern vor. Sie liegen damit parallel zum Hauptschacht des früheren Bergwerks, der bis maximal 965 Meter Tiefe reicht. Bohrloch CH18-52BE wies auf einer Länge von 8,5 Metern satte 5,6 g/t Gold. Dieser Abschnitt kam in Teilbereichen auch auf 2,5 g/t Gold über 27,8 Meter sowie 8,3 g/t über 2,5 Meter (mehr hier). Bohrloch CH18-52B kam sogar auf den Spitzenwert von 63,1 g/t Gold über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...