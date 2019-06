Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Die finale Staffel von "Veep - Die Vizepräsidentin" und die zweite Staffel von "Barry" ab 18. Juni wahlweise im Original oder auf Deutsch auf Sky Atlantic HD - Auch über Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf verfügbar



Hintereinander starten die siebte und letzte Staffel der Politsatire "Veep - Die Vizepräsidentin" und die zweite Staffel der schwarzhumorigen Comedyserie "Barry" auf Sky Atlantic HD. Die neuen Episoden sind jeweils in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr ("Veep") sowie ab 21.15 Uhr ("Barry") zu sehen - wahlweise auf Deutsch oder im Original.



Über "Veep - Die Vizepräsidentin":



Wahlkampf für Selina Meyer: das bedeutet nicht nur superreiche Spender zu bezirzen, sondern auch die Konkurrenz in Schach zu halten, darunter Kongressmitglied Jonah Ryan (Timothy C. Simons). Wie gewohnt kann sich Selina darauf verlassen, dass ihre bewährten Mitstreiter, der unendlich treue Taschenträger Gary (Tony Hale), der streitsüchtige Ben (Kevin Dunn), der zahlenverliebte Kent (Gary Cole), das neue Teammitglied Richard (Sam Richardson) sowie Pressefrau Amy (Anna Chlumsky) dabei kein Fettnäpfchen auslassen.



Die preisgekrönte und bei Fans und TV-Kritikern gleichermaßen beliebte Comedyserie begleitet die Veep, wie sie trotz ihrer Missgeschicke und Skandale aus der Vergangenheit, endlich ihren Weg in das höchste Amt der USA findet.



Facts:



Originaltitel: "Veep", Comedyserie, USA 2019, 7. Staffel, 7 Episoden à ca. 30 Min. Serienschöpfer: Armando Iannucci. Ausführende Produzenten: David Mandel, Frank Rich, Julia Louis Dreyfus, Lew Morton, Morgan Sackett. Showrunner: Dave Mandel. Regie: u.a. David Mandel, Dale Stern, Beth McCarthy-Miller. Darsteller: Julia Louis-Dreyfus, Tony Hale, Anna Chlumsky, Matt Walsh, Reid Scott, Kevin Dunn, Timothy C. Simons, Sam Richardson, Clea DuVall, Margaret Colin, Patton Oswalt.



Über "Barry":



Barry (Bill Hader) möchte sich nur noch um das Theater und seine Freundin und Kollegin Sally (Sarah Goldberg) kümmern, nachdem er den tschetschenischen Mafiaboss um die Ecke gebracht hat und endlich auch den Schauspiellehrer Gene Cousineau überreden konnte, zur Gruppe zurückzukommen. Doch die Vergangenheit lässt Barry nicht los und er wird vom neuen Chef der tschetschenischen Mafia, NoHo Hank (Anthony Carrigan), in den gewalttätigen Kampf gegen die, burmesische und bolivische Unterwelt hineingezogen - misstrauisch beäugt von der Polizei in L.A. Neues Ungemach droht, denn Barrys in Cleveland lebender Ex-Boss Monroe Fuches (Stephen Root) findet niemanden, der ähnlich effizient arbeitet, wie sein ehemaliger Top-Auftragskiller. Bill Hader, bekannt aus "Dating Queen" und "Saturday Night Life" zeichnet gemeinsam mit "Silicon Valley"-Macher Alec Berg als Schöpfer, Autor, ausführender Produzent der Comedyserie "Barry" verantwortlich. Gemeinsam übernahmen die beiden auch die Regie für einige der Episoden. Neben Bill Hader in der Hauptrolle sind Henry Winkler ("Arrested Development") als Schauspiel-Guru Gene Cousineau, Stephen Root ("Der lange Weg") als Monroe Fuches, Sarah Goldberg ("Hindsight"). Im vergangenen Jahr gewannen Bill Hader als bester Darsteller einer Comedy sowie Henry Winler als bester Nebendarsteller jeweils einen Primetime Emmy Award.



Facts:



Originaltitel: "Barry", Comedyserie, 8 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2098. Regie: Bill Hader, Alec Berg, Hiro Murai, Minkie Spiro, Liza Johnson. Serienschöpfer. Drehbuch und ausführende Produzenten: Bill Hader, Alec Berg. Darsteller: Bill Hader, Henry Winkler, Stephen Root, Sarah Goldberg, Gene Cousineau, Stephen Root, Anthony Carrigan.



Ausstrahlungstermine:



"Veep - Die Vizepräsidentin": ab 18. Juni wahlweise auf Deutsch oder im Original, immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD. Alle vorherigen Staffeln der Serie sind bereits auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q on Demand verfügbar. "Barry": ab 18. Juni wahlweise auf Deutsch oder im Original, immer dienstags um 21.25 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD. Alle vorherigen Staffeln der Serie sind bereits auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q on Demand verfügbar.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Six Feet Under - Gestorben wird immer", gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Big Little Lies" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie", "The Young Pope" oder "Tin Star", "Britannia" und "Riviera". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/Barry und www.sky.de/Veep sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.



Über Sky Ticket:



Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.



Über Sky Deutschland:



Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Birgit Ehmann External Communications Tel: 089/9958 6850 birgit.ehmann@sky.de twitter.com/SkyDeutschland twitter.com/SkySerien twitter.com/BirgitEhmann



Kontakt für Fotomaterial: Carolin Noack DL-picture-management-operations@sky.de Oder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.de