Wie wird die Bankberatung der Zukunft aussehen? Wie machen sich Themen wie KI und Digitalisierung hier bemerkbar?



"Wir werden auch in Zukunft noch Bankberatung brauchen", ist Thomas Kohrs, Leiter Competence Center Vermögensberatung, Wertpapieranalyse und-technik an der Frankfurt School of Finance & Management überzeugt. Wie er zu dieser Einschätzung kommt und was sich an der Branche dennoch verändern muss, erklärt er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.