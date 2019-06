BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesregierung liegen keine gesicherten Informationen über eine mögliche deutsche Eigentümerschaft eines der im Golf von Oman beschädigten Handelsschiffe vor. "Wir haben über die Urheberschaft keine eigenen Erkenntnisse", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer anlässlich der Bundespressekonferenz am Freitag in Berlin. "Der Sachverhalt ist komplex." Die Bundesregierung verurteile jegliche Angriffe auf Handelsschiffe "aufs Schärfste", bei der aktuellen Eskalation handle es sich um "außerordentlich besorgniserregende Nachrichten". Zur Aufklärung stehe die Bundesregierung in Kontakt mit ihren internationalen Partnern.

Bei einem der beschädigten Schiffe handelt es sich um die "Kokuka Courageous" des Hamburger Unternehmens Bernhard Schulte Shipmanagement. Der Tanker fuhr unter der Flagge Panamas. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes ergänzte, die nationale Zuordnung des Schiffes sei "kompliziert". "Nichtsdestotrotz sind wir im Kontakt mit der Reederei." Dies ändere jedoch nichts an der politischen Bewertung des Vorfalls durch die Bundesregierung: "Jeder Angriff auf Schiffe stellt eine Gefahr für die internationale Schifffahrt dar."

