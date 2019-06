Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Glencore auf "Neutral" belassen. Der Free Cashflow des Rohstoffkonzerns sei seit Ende Dezember merklich zurückgegangen, die entsprechende Rendite liege derzeit aber immer noch bei robusten 9 Prozent, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der erheblich schwankenden Rohstoffpreise sei im Bergbausektor Vorsicht geboten./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 18:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-06-14/14:04

ISIN: JE00B4T3BW64