Der britische Verkehrsminister Chris Grayling hat alle Regierungsabteilungen dazu aufgefordert, die Pläne für den Übergang zu elektrischen Fahrzeugflotten in den nächsten zehn Jahren einzuhalten - und gibt ihnen dazu "detaillierte Ratschläge". Hintergrund ist die Strategie "Road to Zero" des letzten Jahres, die vorsieht, dass alle Autos der Zentralregierung bis 2030 elektrisch betrieben werden müssen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...