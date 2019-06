Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Boeing vor der anstehenden Luftfahrtmesse in Paris auf "Neutral" mit einem Kursziel von 396 US-Dollar belassen. Im Mittelpunkt des Interesses dürfte stehen, wann die nach zwei Abstürzen mit einem weltweiten Flugverbot belegten Maschinen des Typs 737 Max wieder fliegen dürfen, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2019 / 08:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-06-14/14:14

ISIN: US0970231058