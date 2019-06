Unser Robot BSNgine spuckt täglich diverse Auffälligkeiten rund um das Börsegeschehen in Wien aus. Bei den beiden Neulingen Marinomed und Frequentis gehen zB die Handelsumsätze nun deutlich zurück. Das ist aber so kurz nach den IPOs nichts Schlimmes. Einerseits gibt es zu Beginn einer Notiz immer höhere Volumina, Investoren wechseln, Motive wechseln. Und vor allem Marinomed ist sowieso kein Trading-Stock. Auf dem Radar: FrequentisFrequentis hatte in den letzten 5 Handelstagen um -81.0% weniger Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Freitag mit 7.216 Euro, Einfachzählung. Die begleitende Performance der Aktie betrug -0.78%. Zuletzt 3 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 1,22 Prozent verloren (Einzeltage: -0,22; -0,45; -0,55) ....

