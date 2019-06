Wuxi, China (ots/PRNewswire) - Am 4. Juni 2019 fand im offiziellen Rahmen die 13. SNEC International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Exhibition & Conference (2019) statt. Auf dieser Messe erhielt das Mono-PERC-Halbzellenmodul von Suntech (PVEL LLC) die Top Performer Zuverlässigskeits-Scorecard für PV-Module 2019 von DNV GL und somit den Titel "Top Performer of 2019 PV Module Reliability Scorecard".



Das Mono-PERC-Halbzellenmodul von Suntech bietet ausgezeichnete Eigenschaften. Das Design der Halbzellenbatterie minimiert den internen Verlust des Moduls, wodurch die Leistung stark erhöht wird. Mit einer niedrigeren Betriebstemperatur und einem höheren Spitzenleistungskoeffizienten als Produkte derselben Spezifikation kann das Mono-PERC-Halbzellenmodul von Suntech Kunden zusätzliche Leistungssteigerungen bringen. Sowohl das 78-zellige Großschichtdesign als auch die höhere Energiedichte reduzieren effektiv die Installationsfläche und sparen Kosten für Arbeit und Ausgewogenheit der Systeme. Dies maximiert die wirtschaftliche Überlegenheit und Leistung des Photovoltaiksystems. Dank fortschrittlicher Batterietechnologie und führender Konfektionierungstechnologie ist das Mono-PERC-Produkt von Suntech auf dem Markt sehr beliebt.



DNV GL ist das weltweit größte unabhängige Beratungsunternehmen für Energie und erneuerbare Energien. Im Jahr 2012 entwickelte DNV GL das Product Qualification Program (PQP), um PV-Kraftwerksinvestoren unabhängige und einheitliche Zuverlässigkeits- und Leistungsdaten zur Verfügung zu stellen, sowie Modulherstellern faire und professionelle unabhängige Qualifizierungsdienstleistungen.



Es wird berichtet, dass die Stücklisten der Modulhersteller, die im Rahmen der "Top Performers of 2019 PV Module Reliability Scorecard" aufgeführt sind, zu 100 % zertifiziert und getestet wurden. Um die Fairness der Prüfung und Auswahl zu gewährleisten, werden die Module aller Hersteller nach der gleichen Methode unter den gleichen Bedingungen getestet. Darüber hinaus wird ein Vergleich zur Niveauregulierung durchgeführt.



Nach dem Gewinn der Zuverlässigkeits-Scorecard für PV-Module im Jahr 2018 wurde Suntech 2019 erneut in die engere Wahl gezogen. Dies ist nicht nur eine starke Bestätigung der Zuverlässigkeit von Suntech, sondern auch die größte Anerkennung in Bezug auf seine Qualität. Suntech widmet sich stets der Förderung der Umwandlungseffizienz von Produkten, der kontinuierlichen Verbesserung der Forschung und Entwicklung neuer Technologien, der Verbesserung der Fertigungstechniken, der uneingeschränkten Bereitstellung von Photovoltaikprodukten mit hoher Qualität, hoher Zuverlässigkeit und hoher Kosteneffizienz für die Kunden. Dies wird gewährleistet durch die hochmodernen technischen Vorteile und das ausgezeichnete Fertigungsniveau und trägt aktiv zum Ziel der "Netzparität" bei der photovoltaischen Stromerzeugung bei.



Pressekontakt: Truman +86-13585097646