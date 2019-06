Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Shell nach einer Investorenveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2750 Pence belassen. Mit Blick auf Übernahmen könnte der niederländische Energieversorger Eneco in den Blick des Ölriesen rücken, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung des Unternehmens dürfte drei bis vier Milliarden US-Dollar betragen, eine Übernahme sei im kommenden Jahr möglich./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 17:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-06-14/14:27

ISIN: GB00B03MLX29